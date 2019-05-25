العقد الالكتروني للزواج يدخل حيز التنفيذ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق خدمة العقد الالكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات الكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولا إيجابيا كبيرا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

وأطلقت الوزارة الخدمة، إضافة إلى العمل الورقي القائم حاليا، إذ يستطيع المقبلون على الزواج من خلال بوابة العدل الالكترونية إدخال بيانات الزوجين وإدخال التفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يحدد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج الشرعية، والتحقق من البصمة الكترونيا من خلال جهاز ذكي، ثم توثق نسخة الكترونية لعقد الزواج، دون الحاجة لدفتر الضبط ووثيقة عقد الزواج الورقية، ودون الحاجة لمراجعة المستفيد للمحاكم والجهات ذات العلاقة.

وأتاحت الوزارة للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بـنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة «ناجز» التابعة لها، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات وثيقة العقد الالكتروني من خلال وسائل التحقق الالكترونية التي وفرتها لجميع الجهات عبر قناة التكامل الحكومية (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر».

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وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتنضم للخدمات والمبادرات التي أطلقت أخيرا بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية استكمالا لمسيرة التحول الرقمي للعدل الذي شمل قطاعاتها المختلفة، لتخطو خطوة جديدة نحو هدفها بأن تكون 80% من خدماتها الكترونية بحلول 2020.

كيف توثق عقود الزواج الالكترونية؟

إدخال معلومات الطرفين وبيانات العقد الكترونيا يحضر المأذون للتحقق من البيانات الكترونيا قبل توثيق العقد رقميا من المحكمة دون مراجعتها إمكانية الوصول إلى العقد الالكتروني في أي وقت بدون حاجة للتوثيق التقليدي.

الإجراءات الملغاة:

دفتر الضبط الخاص بالمأذون

وثيقة عقد الزواج الورقية

مراجعة المحكمة لتوثيق عقد الزواج

5 تغيرات غير مسبوقة ستغير مراحل عقد الزواج في المملكة: