طيران الأمن يرفع جاهزيته مع دخول العشر الأواخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رفع طيران الأمن من جاهزيته وزاد طلعاته الجوية لمتابعة الحالة الأمنية والحركة المرورية في سماء مكة المكرمة وبيت الله الحرام والطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وذلك لخدمة زوار بيت الله الحرام مع دخول العشر الأواخر من رمضان، ضمن مشاركته في منظومة قوات أمن العمرة.
وتعتمد خطة طيران الأمن على التدرج في حالة الجاهزية التي تتناسب مع تقدم شهر رمضان وزيادة أعداد المعتمرين وبداية العشر الأواخر منه، وذلك بتكثيف التواجد في سماء العاصمة المقدسة، بطلعات جوية متواصلة وتمشيط الأجواء فوق الحرم المكي والمنطقة المركزية والطرق المؤدية إليه، بمشاركة أكثر من طائرة بالطلعة الجوية الواحدة.
مهام طيران الأمن تشمل:
- المسح الأمني عن طريق الجو
- الدعم اللوجستي لجميع القطاعات الحكومية والأمنية
- رصد الحركة المرورية
- الاستطلاع الجوي
- مهام الإنقاذ والإخلاء ومهامها الإنسانية
- إسعاف جوي وإجلاء للمصابين
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