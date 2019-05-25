رئيس جمعية الثقافة يستعرض تطوير برامج فرع جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون المكلف عبدالعزيز السماعيل أمس، فرع الجمعية بمحافظة جدة، حيث التقى مدير فرع الجمعية محمد آل صبيح ومنسوبي الجمعية.

واستعرض خلال اللقاء المرحلة المقبلة، بعد أن تسلمت وزارة الثقافة الإشراف على الجمعيات والأندية الأدبية، بحضور نخبة من رجالات الثقافة والأدب، حيث جرى رصد تطلعات الوسط الثقافي والفني، بتوجيهات وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان لتسخير كل الإمكانيات للارتقاء بالمشهد الثقافي والفني.

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وناقش اللقاء برامج وفعاليات فرع الجمعية بالمحافظة وسبل تطويرها وتذليل العقبات، مما يسهم في تنمية البرامج الثقافية والفنية لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية 2030، فيما نوه السماعيل بما شاهده من تطوير بالمقر، والفعاليات المقدمة.

من جانبه أشاد مدير فرع الجمعية بالمحافظة بهذه الزيارة، مما يدلل على الاهتمام بالمشهد الثقافي بالمملكة، منوها إلى أن الفرع مقبل على قفزات هائلة في جميع البرامج والأنشطة.

من جهته تحدث مشرف اللجنة الثقافية بفرع الجمعية الدكتور جمعان الغامدي حول الحراك الثقافي الذي تشهده الجمعية، وما تصبو إليه من تطور خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية محمد الرايقي أهمية مثل هذه الزيارات، التي تكفل الرقي بمستوى الأداء وتبادل الأفكار والرؤى التي تدعم نجاحات جمعيات الثقافة والفنون بالمملكة.