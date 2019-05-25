مركز حي المسفلة بمكة يشارك في فعاليات مهرجان " فوانيس "

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة

شارك مركز حي المسفلة بمكة المكرمة في فعاليات مهرجان " فوانيس" الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ من خلال مركاز العمدة الذى كان يستقبل ضيوف المهرجان طوال أيام الفعاليات بالمجسات والابتهالات المكية، بحضور عدد كبير من الجسيسين والمشهورين بتقديم هذا النوع من المجسات في مكة المكرمة يتقدمهم الجسيس معتوق يماني .

كما شارك المركز بفكرة " التاجر الصغير" الذى يوضح كيفية مشاركة أبنائنا من صغار السن في التجارة مع تدريبهم علي كيفية البيع والشراء وأسلوب التعامل مع الزبائن والاستفادة من كون أن الفعلية تقام في الغرفة التجارية ليصبح واحدا من كبار التجار مستقبلاً.

وتنوعت مشاركة المركز في المهرجان من خلال مرافقة الفريق الطبي من إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بوزارة الصحة لمركز حي المسفلة لتقديم الإرشادات الصحية للزوار وعمل قياس معدلات السكر والضغط وتقديم النصائح الطبية في كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة في هذا الشهر الكريم، إضافة إلى مشاركة الدكتور إبراهيم رمضاني كطبيب أسرة والدكتورة ماجدة ملي كطيبة أسنان أطفال، علاوة على مشاركة الرسام منصور فلاتة في نثر إبداعاته الفنية والتشكلية في المهرجان حيث عرض للجمهور بعض رسماته التي نالت انطباعا جيدا عن الرسام، فيما قدم المهندس أيمن ملي محاضرة عن أخطار المصاعد الكهربائية على الأطفال في المنازل وطريقة صيانتها دوريا، وقدم المهندس أحمد منصور محاضرة عن الأمن والسلامة وطريقة استخدام طفايات الحريق في المنازل .