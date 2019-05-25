رصد مخالفات بمرافق تداول الأغذية الرمضانية بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

عززت 11 بلدية فرعية ومكتبا للخدمات البلدية في الطائف، وبدعم من الإدارات الإشرافية ومتابعة من وكالة الخدمات والبلديات الفرعية جهود متابعة مواقع إعداد الأطعمة والحلوى الرمضانية، وضبطت نحو 113 مخالفة وتجاوزا للاشتراطات الصحية.

ورصدت بلدية السيل الصغير الفرعية تجاوزات في محلات بيع الأطعمة الرمضانية باستخدام الزيت غير الصالح، وسوء حفظ المأكولات، وتم التحفظ على كمية من عبوات زمزم التي يجري تداولها بشكل غير نظامي.

وصادرت بلدية الشفا الفرعية كمية من جوالين العصير مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف الكمية المضبوطة وطبقت لائحة الغرامات البلدية على المخالف، في حين صادر مراقبو بلدية شرق الطائف الفرعية كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة والمتعفنة بأحد المطاعم. ورصدت بلدية الهدا الفرعية 37 مخالفة على مطاعم وبوفيهات ومخابز، شملت مخالفات النظافة وعدم وجود شهادات صحية للعمالة وسوء الحفظ والتخزين للمواد الغذائية وعدم توفر مصائد للحشرات، وطبقت الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.