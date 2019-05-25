السعودية تطلق خدمة توثيق الزواج إلكترونيًا بديلا للعقد الورقي

في إطار مساعي المملكة في تحويل خدماتها الحكومية إلى خدمات رقمية، ومساعي وزارة العدل في تحويل 80% من خدماتها إلى خدمات إلكترونية بحلول عام 2020، وجّه وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني، لإطلاق خدمة جديدة تهدف إلى توثيق الزواج إلكترونيًا ومن المنزل، وذلك ضمن إطار جهود الوزارة في توفير سهولة الإجراءات أمام الراغبين بالزواج، حيث تقوم الخدمة الجديدة جنبًا إلى جنب مع التوثيق الورقي المعمول به حاليًا، حيث يمكن للراغبين في توثيق الزواج، إدخال بياناتهم وكافة التفاصيل المطلوبة التي يتضمنها عقد الزواج عبر رابط وزارة العدل قبل حضور المأذون الذي يقوم بالتأكد من صحة البيانات وتوافر شروط عقد الزواج وأركانه فكيف يعمل نظام الخدمة الجديدة؟.

توثيق الزواج إلكترونيًا

آلية توثيق عقد الزواج الإلكتروني

تقوم عملية توثيق عقد الزواج الإلكتروني وفق الآلية التالية:

يقوم الزوجان بإدخال بياناتهم والمعلومات والشروط الواردة في عقد الزواج.

يتم تحديد موعد من وزارة العدل لحضور المأذون المخول بعقد القران.

يقوم المأذون بالتأكد من صحة البيانات والشروط وأركان الزواج.

ثم يقوم الماذون بالتحقق من بصمة الزوجين من خلال جهاز إلكتروني لفحص البصمة.

يقوم بعد ذلك المأذون بالتوثيق الإلكتروني لنسخة عقد النكاح دون حاجة للتسجيل ورقيًا.

هذه الخدمة وفق الآلية المذكورة تهدف استغناء المستفيد من مراجعة الدوائر الحكومية المعنية بالتوثيق.

كيفية الحصول على نسخة ورقية من عقد الزواج الإلكتروني عبر بوابة “ناجز”

بعد التويق الإلكتروني لعقد الزواج وحال رغبة أحد الزوجين الاحصول على نسخة ورقية من عقد الزواج يمكنه طباعة نسخة من عقد الزواج من خلال الخدمة التي وفرتها وزارة العدل عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية، كما ويمكن لكافة الجهات الحكومية التحقق من الزواج عبر قناة التكامل الحكومية ( GSB) التابعة لنظام “يسر” للمعاملات الحكومية الإلكترونية.