- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
توج سعيد العويران لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب (سابقًا) فريق السويدي بلقب بطولة التحدي الرمضانية التي أقيمت في فرع السويدي في الرياض، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة، والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.
وكان السويدي قد حقق اللقب للمرة الثانية بعد فوزه على التعاون بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية التي قادها الحكم الدولي فيصل القحطاني،وحصل لاعب التعاون فهد الشمري على لقب أفضل لاعب في البطولة، ونال الحارس محمد الشهري لقب أفضل حارس.
يُذكر أن البطولة استمرت لمدة 20 يومًا أُقيمت منافساتها في كل فروع وقت اللياقة على مستوى المملكة والإمارات العربية.
"السويدي" يحصد بطولة التحدي الرمضانية للمرة الثانية
توج سعيد العويران لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب (سابقًا) فريق السويدي بلقب بطولة التحدي الرمضانية التي أقيمت في فرع السويدي في الرياض، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة، والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.
وكان السويدي قد حقق اللقب للمرة الثانية بعد فوزه على التعاون بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية التي قادها الحكم الدولي فيصل القحطاني،وحصل لاعب التعاون فهد الشمري على لقب أفضل لاعب في البطولة، ونال الحارس محمد الشهري لقب أفضل حارس.
يُذكر أن البطولة استمرت لمدة 20 يومًا أُقيمت منافساتها في كل فروع وقت اللياقة على مستوى المملكة والإمارات العربية.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:30 PM
"العويران" توج الفريق بكأس البطولة
توج سعيد العويران لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب (سابقًا) فريق السويدي بلقب بطولة التحدي الرمضانية التي أقيمت في فرع السويدي في الرياض، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة، والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.
وكان السويدي قد حقق اللقب للمرة الثانية بعد فوزه على التعاون بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية التي قادها الحكم الدولي فيصل القحطاني،وحصل لاعب التعاون فهد الشمري على لقب أفضل لاعب في البطولة، ونال الحارس محمد الشهري لقب أفضل حارس.
يُذكر أن البطولة استمرت لمدة 20 يومًا أُقيمت منافساتها في كل فروع وقت اللياقة على مستوى المملكة والإمارات العربية.
، "السويدي" يحصد بطولة التحدي الرمضانية للمرة الثانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السويدي" يحصد بطولة التحدي الرمضانية للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.