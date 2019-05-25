، محافظ شقراء يتفقد "منتزه الملك سلمان" ويوجّه بسرعة إنجاز العمل فيه ،

محمد بن مسعود - الدمام - يضم بحيرة ومسطحات خضراء ونوافير راقصة ومرافق للأسر ومضمارًا للمشي

‏قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بجولة ميدانية لمنتزه الملك سلمان الوطني بمخطط الجبل، اطلع خلالها على مرافق المنتزه واستمع إلى شرح مفصل عن المراحل المستقبلية للمشروع، ووجّه بسرعة إنجاز العمل فيه.

ورافق المحافظ في جولته رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبد المحسن بن عبد الله الحمادي، والمهندس بندر الشيباني مدير الشؤون الفنية، والمهندس عبدالله البواردي رئيس قسم المشاريع.

وأبدى محافظ شقراء مرئياته حيال تنظيم المنتزه ومقترحاته حول تنفيذ ممرات خاصة للمشاة والدراجات، وتركيب نوافير راقصة ومكبرات للصوت وزيادة المسطحات الخضراء وتوفير عدد كاف من دورات المياه، وإنشاء مواقع خاصة للأسر المنتجة، وسيارات بيع الأكل.

وأكد محافظ ‏شقراء أن المشروع ومرافقه ستنفذ بإذن الله في القريب العاجل، مشيرًا إلى أنه وجّه بضرورة إنهاء مرافق المشروع بشكل عاجل وبشكل مميز، ليكون المنتزه أحد المعالم البارزة في المحافظة.

من ‏جهة أخرى، قال رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبدالمحسن بن عبدالله الحمادي إن منتزه الملك سلمان الوطني تبلغ مساحته (٤٠٠ ) ألف متر مربع ويشتمل على مناطق ترفيهية ومناطق للأهلي ومنطقة للجري والمشي وممرات للدراجات الهوائية، وبحيرة مائية مساحتها ٢٨ ألف متر مربع، وممرات للمشاة، وإطلالات على مدينة شقراء، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من ١٠٠٠ سيارة".

ولفت "الحمادي" إلى أن افتتاح المرحلة الأولى للمنتزه ستكون في الصيف القادم بإذن الله، مؤكدًا أن المشروع يحظى بعناية تامة؛ إذ سيتم زراعة بأنواع مختلفة من أشجار الزينة والزهور، والنخيل، إضافة إلى الزراعة العشبية للمسطحات الخضراء. وإنشاء مصلى وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب للأطفال وإنارة موفرة للطاقة وإنشاء سور يحمي المنتزه وسور آخر يحيط بالبحيرة.