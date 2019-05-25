محمد بن مسعود - الدمام - أكدت هيئة أعضاء شرف نادي الاتفاق دعم ترشيح خالد الدبل لرئاسة النادي لدورة انتخابية ثانية في الأربع سنوات المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة أعضاء شرف النادي والذي عقد بمقر النادي في الدمام مساء يوم الجمعة. وناقش اجتماع هيئة أعضاء الشرف بنادي الاتفاق التقارير المالية للنادي خلال السنوات الأربع الماضية، إضافة إلى استعراض الدعم المالي من قِبل كبار الداعمين خلال السنوات الماضية وشكرهم على ما قدموه.

كما ناقش الاجتماع مستقبل النادي في الفترة المقبلة وتم خلال ذلك إقرار تشكيل مجلس تنفيذي لنادي الاتفاق برئاسة هلال الطويرقي ونائبه أحمد بن علي الدوسري. واختتم الاجتماع بإقرار أعضاء هيئة الشرف دعم ترشيح رئيس مجلس إدارة نادي ⁧الاتفاق⁩ خالد الدبل وقائمته لقيادة النادي للسنوات الأربع المقبلة. شرفيو الاتفاق يقررون استمرار الدبل رئيسًا للنادي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25 أكدت هيئة أعضاء شرف نادي الاتفاق دعم ترشيح خالد الدبل لرئاسة النادي لدورة انتخابية ثانية في الأربع سنوات المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة أعضاء شرف النادي والذي عقد بمقر النادي في الدمام مساء يوم الجمعة. وناقش اجتماع هيئة أعضاء الشرف بنادي الاتفاق التقارير المالية للنادي خلال السنوات الأربع الماضية، إضافة إلى استعراض الدعم المالي من قِبل كبار الداعمين خلال السنوات الماضية وشكرهم على ما قدموه.

كما ناقش الاجتماع مستقبل النادي في الفترة المقبلة وتم خلال ذلك إقرار تشكيل مجلس تنفيذي لنادي الاتفاق برئاسة هلال الطويرقي ونائبه أحمد بن علي الدوسري. Advertisements واختتم الاجتماع بإقرار أعضاء هيئة الشرف دعم ترشيح رئيس مجلس إدارة نادي ⁧الاتفاق⁩ خالد الدبل وقائمته لقيادة النادي للسنوات الأربع المقبلة. 25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440 11:29 PM أكدت هيئة أعضاء شرف نادي الاتفاق دعم ترشيح خالد الدبل لرئاسة النادي لدورة انتخابية ثانية في الأربع سنوات المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة أعضاء شرف النادي والذي عقد بمقر النادي في الدمام مساء يوم الجمعة. وناقش اجتماع هيئة أعضاء الشرف بنادي الاتفاق التقارير المالية للنادي خلال السنوات الأربع الماضية، إضافة إلى استعراض الدعم المالي من قِبل كبار الداعمين خلال السنوات الماضية وشكرهم على ما قدموه.

كما ناقش الاجتماع مستقبل النادي في الفترة المقبلة وتم خلال ذلك إقرار تشكيل مجلس تنفيذي لنادي الاتفاق برئاسة هلال الطويرقي ونائبه أحمد بن علي الدوسري. واختتم الاجتماع بإقرار أعضاء هيئة الشرف دعم ترشيح رئيس مجلس إدارة نادي ⁧الاتفاق⁩ خالد الدبل وقائمته لقيادة النادي للسنوات الأربع المقبلة. ، شرفيو الاتفاق يقررون استمرار الدبل رئيسًا للنادي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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