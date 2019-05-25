، الشريف والسويلم يقفزان في التصنيف العالمي لكرة الطاولة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قفز لاعب المنتخب السعودي للناشئين خالد الشريف إلى المركز 26 على مستوى لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر مايو الحالي كما احتل الشريف المركز الأول على العرب في التصنيف الدولي، كما قفز سالم السويلم لاعب منتخبنا السعودي للناشئين إلى المركز 79 خلال شهر مايو الحالي.
ومن جهة أخرى صرّح رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد بأن ما وصل إليه اللاعبان في التصنيف هذا بفضل الله ومن ثم العمل المتواصل من الجميع بالاتحاد وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.
الشريف والسويلم يقفزان في التصنيف العالمي لكرة الطاولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
قفز لاعب المنتخب السعودي للناشئين خالد الشريف إلى المركز 26 على مستوى لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر مايو الحالي كما احتل الشريف المركز الأول على العرب في التصنيف الدولي، كما قفز سالم السويلم لاعب منتخبنا السعودي للناشئين إلى المركز 79 خلال شهر مايو الحالي.
ومن جهة أخرى صرّح رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد بأن ما وصل إليه اللاعبان في التصنيف هذا بفضل الله ومن ثم العمل المتواصل من الجميع بالاتحاد وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:23 PM
قفز لاعب المنتخب السعودي للناشئين خالد الشريف إلى المركز 26 على مستوى لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر مايو الحالي كما احتل الشريف المركز الأول على العرب في التصنيف الدولي، كما قفز سالم السويلم لاعب منتخبنا السعودي للناشئين إلى المركز 79 خلال شهر مايو الحالي.
ومن جهة أخرى صرّح رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد بأن ما وصل إليه اللاعبان في التصنيف هذا بفضل الله ومن ثم العمل المتواصل من الجميع بالاتحاد وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.
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المصدر : الخليج 365
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