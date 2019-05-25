، شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قامت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في إدارة الإنارة - بتركيب أعلام ووحدات إضاءة تجميلية بمناسبة القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتُقام من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرمة.
وتوشحت شوارع العاصمة المقدسة المؤدية إلى قصر الصفا، الذي سيشهد ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية، بأعلام الدول الإسلامية والعربية والخليجية التي ستحضر هذه القمم الثلاث التي تُعقد في أطهر البقاع، وفي رحاب البيت العتيق؛ إذ تزينت الشوارع والطرق المؤدية إلى قصر الصفا بالأعلام واللوحات الترحيبية.
شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلاميةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-25
قامت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في إدارة الإنارة - بتركيب أعلام ووحدات إضاءة تجميلية بمناسبة القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتُقام من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرمة.
وتوشحت شوارع العاصمة المقدسة المؤدية إلى قصر الصفا، الذي سيشهد ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية، بأعلام الدول الإسلامية والعربية والخليجية التي ستحضر هذه القمم الثلاث التي تُعقد في أطهر البقاع، وفي رحاب البيت العتيق؛ إذ تزينت الشوارع والطرق المؤدية إلى قصر الصفا بالأعلام واللوحات الترحيبية.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:02 PM
دعا لعقدها خادم الحرمين وتُقام في الفترة من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرمة
قامت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في إدارة الإنارة - بتركيب أعلام ووحدات إضاءة تجميلية بمناسبة القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتُقام من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرمة.
وتوشحت شوارع العاصمة المقدسة المؤدية إلى قصر الصفا، الذي سيشهد ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية، بأعلام الدول الإسلامية والعربية والخليجية التي ستحضر هذه القمم الثلاث التي تُعقد في أطهر البقاع، وفي رحاب البيت العتيق؛ إذ تزينت الشوارع والطرق المؤدية إلى قصر الصفا بالأعلام واللوحات الترحيبية.
، شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.