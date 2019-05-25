، العطوي: راضٍ عما قدمه اللاعبون ..  لعبنا أمام منتخب ذي إمكانات عالية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا خالد العطوي أنه راضٍ عما قدمه اللاعبون في مباراة اليوم أمام منتخب فرنسا حتى وإن خسرنا، والآن نغلق صفحة فرنسا ونفتح صفحة جديدة لمباراة مالي.
وجاء حديث العطوي بعد هزيمة الأخضر السعودي من منتخب فرنسا في مستهل مشاركته بكأس العالم تحت 20 عامًا والمقامة حاليًا في بولندا .
وتابع أن تلعب منذ الدقيقة 12 بعشرة لاعبين، هذا يعني أن التكتيك الذي عملت عليه قبل المباراة سيتغير، ونحن لعبنا أمام منتخب ذي إمكانات عالية، وبإذن الله سيكون القادم أفضل.
يُشار إلى أن المنتخب السعودي للشباب يلعب ضمن المجموعة الخامسة في البطولة وسيلاقي نظيره المالي يوم الثلاثاء القادم في ثاني مواجهاته بالمونديال.
العطوي: راضٍ عما قدمه اللاعبون .. لعبنا أمام منتخب ذي إمكانات عاليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
قال المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا خالد العطوي أنه راضٍ عما قدمه اللاعبون في مباراة اليوم أمام منتخب فرنسا حتى وإن خسرنا، والآن نغلق صفحة فرنسا ونفتح صفحة جديدة لمباراة مالي.
وجاء حديث العطوي بعد هزيمة الأخضر السعودي من منتخب فرنسا في مستهل مشاركته بكأس العالم تحت 20 عامًا والمقامة حاليًا في بولندا .
وتابع أن تلعب منذ الدقيقة 12 بعشرة لاعبين، هذا يعني أن التكتيك الذي عملت عليه قبل المباراة سيتغير، ونحن لعبنا أمام منتخب ذي إمكانات عالية، وبإذن الله سيكون القادم أفضل.
يُشار إلى أن المنتخب السعودي للشباب يلعب ضمن المجموعة الخامسة في البطولة وسيلاقي نظيره المالي يوم الثلاثاء القادم في ثاني مواجهاته بالمونديال.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
10:57 PM
قال المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا خالد العطوي أنه راضٍ عما قدمه اللاعبون في مباراة اليوم أمام منتخب فرنسا حتى وإن خسرنا، والآن نغلق صفحة فرنسا ونفتح صفحة جديدة لمباراة مالي.
وجاء حديث العطوي بعد هزيمة الأخضر السعودي من منتخب فرنسا في مستهل مشاركته بكأس العالم تحت 20 عامًا والمقامة حاليًا في بولندا .
وتابع أن تلعب منذ الدقيقة 12 بعشرة لاعبين، هذا يعني أن التكتيك الذي عملت عليه قبل المباراة سيتغير، ونحن لعبنا أمام منتخب ذي إمكانات عالية، وبإذن الله سيكون القادم أفضل.
يُشار إلى أن المنتخب السعودي للشباب يلعب ضمن المجموعة الخامسة في البطولة وسيلاقي نظيره المالي يوم الثلاثاء القادم في ثاني مواجهاته بالمونديال.
، العطوي: راضٍ عما قدمه اللاعبون .. لعبنا أمام منتخب ذي إمكانات عالية ،
المصدر : الخليج 365
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