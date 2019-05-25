محمد بن مسعود - الدمام - "الناصر" إلى رحمة الله صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25 انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله بن ناصر الناصر، مدير مكتب وزير العدل سابقًا. ويتلقى العزاء ابنه الدكتور عبدالعزيز الناصر وأولاده وأسرته الكريمة. 25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440 10:40 PM Advertisements انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله بن ناصر الناصر، مدير مكتب وزير العدل سابقًا. ويتلقى العزاء ابنه الدكتور عبدالعزيز الناصر وأولاده وأسرته الكريمة. ، "الناصر" إلى رحمة الله ،

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