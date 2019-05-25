بالصور: خادم الحرمين يصل مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، إلى مكة المكرمة قادما من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام. وكان في استقبال خادم الحرمين لدى وصوله قصر الصفا، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ صالح بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وعدد من المسؤولين.