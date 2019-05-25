اختبار أدوار النوع الاجتماعي IDRlabs (أجب على الأسئلة)

يحدد هذا الاختبار ما إذا كانت شخصيتك ذكورية أم أنثوية، وعلى الرغم من أن الأفكار الجندرية النمطية مثيرة للجدل، إلا أنه من المهم ملاحظة أن عمل الدكتورة بيم قد تم اختباره في العديد من البلدان.

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وقد أظهرت التجارب المتكررة أنه يتمتع بمستويات عالية من المصداقية والموثوقية. وعلاوة على ذلك، يختبر الاختبار حصرياً المفاهيم الجوهرية للجنسين (بمعنى أنه لا ينظّر حول ما إذا كانت أدوار الجنسين بيولوجية أو ثقافية أو كليهما).

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وبناءً على ذلك، تم استخدام الاختبار من قبل النسويين والنسويات كأداة للنقد الثقافي، ومن قبل التقليديين فكرياً بما يتعلق بالجنسين الذين يسعون وراء التأكيد على أن أدوار الجنسين فطرية وموروثة.

CT-GRI/BSRI هو مؤشر وأداة تستخدم على نطاق واسع لقياس أدوار الجنسين وتصورات الأدوار الاجتماعية بناءً على الجنس. ومؤخراً ظهرت شكوك بمدى صحة مقاييسه، حيث أحدثت التغييرات في المجتمع تغييرات في أدوار الرجال والنساء.

وفي الواقع، أثبتت معايير Bem الأصلية صحتها إلى حد كبير. فقد أشارت النتائج الحديثة حول BSRI إلى أن BSRI/CT-GRI لا يزال أداة صالحة لتقييم تصورات أدوار الجنسين.