بالصور.. شباب الداير يتسابقون للتبرع بالدم إلى جنود الحد الجنوبي

/تسابق شباب مركز «دفا بأل تليد» بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، إلى المساهمة في التبرع بالدم كهدية مقدمة منهم للجنود الذين يضحون بأغلى ما يملكون من أجل الوطن.

يأتي ذلك كنوع من الاستجابة السريعة للحملة التي دشنها رئيس مركز دفا حمد بن مسفر القحطاني، بعنوان «بدمائنا نجود لمن حمى الحدود» للتبرع بالدم للجنود المرابطين، تلك الحملة التي نظمها مستشفى «بني مالك العام» بالتعاون مع النادي الموسمي بالداير، على هامش نهائي بطولة «شهداء الوطن ٤» بدفا، الذي أقيم بين فريقي «الرميح» و«البلوغرانا».

ونجح «الرميح» في إحراز البطولة بعد نجاحه بالفوز في اللحظات الأخيرة من الأشواط الإضافية. وبحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالداير سلمان بن مفرح الخالدي، سلم رئيس مركز دفا حمد بن مسفر القحطاني، جوائز البطولة والميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني، والميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق «الرميح».