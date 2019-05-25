سفارة المملكة تكشف ملابسات فقدان طيار سعودي في الفلبين

كشفت السفارة السعودية في الفلبين ملابسات فقدان المواطن عبدالله خالد الشريف أثناء رحلة طيران تدريبية.

وقالت السفارة في الفلبين، إنها تلقت اتصالًا صباح يوم السبت بتاريخ 19 مايو 2019 من المواطن محمد خالد الشريف المقيم للدراسة مع شقيقه عبدالله في معهد الطيران وأفاد فقدان الاتصال بشقيقه أثناء رحلة طيران تدريبية برفقة مدربه.

وأكدت أنها كونت فريق عمل على مدار الساعة بالتواصل مع الجهات المختصة الفلبينية، وتم البدء في البحث عن الطائرة المفقودة والطاقم حسب الإحداثيات المبلغة لهم من معهد الطيران.

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وأشارت السفارة إلى أن هيئة الطيران المدني الفلبيني أصدرت بتاريخ 20 مايو 2019 بيانًا رسميًا عن فقدان الطائرة ولم يتم العثور على الطيارين، مؤكدة أن عمليات البحث ما زالت مستمرة إلى تاريخ صدور بيان.

وأكدت أن وزارة الخارجية السعودية تتابع بشكل مستمر مع السفارة لمجريات البحث عن المواطن، مؤكدة أنها ستستمر في بذل كل الجهود للبحث عن المواطن بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلبينية ووزارة الدفاع وهيئة الطيران المدني والسلطات ذات العلاقة.

وقالت السفارة في الفلبين، إنها تحفظت على نشر البيان الصحفي في حينه بناء على رغبة أسرته، إلا أنها قامت بإصداره لما ورد من استفسارات في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، درءًا لأي إشاعة.

وعبرت عن أملها في أن تسفر نتائج البحث بشكل إيجابي عن عودة المواطن السعودي إلى ذويه سالماً.