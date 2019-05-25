الدفاع المدني: جميع الفرق جاهزة لخدمة المعتمرين خلال العشر الأواخر

قال مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، إن هناك تكامل في الاستعدادات للعشر الأواخر من رمضان وخلال أيام عيد الفطر.

وأشار العمرو إلى جاهزية جميع قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ برمضان للتعامل مع كل المخاطر الافتراضية المرتبطة بزيادة أعداد المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف خلال العشر الأواخر من الشهر المبارك.

وأكد الفريق العمرو دعم جميع وحدات وفرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بكل ما يلزم من القوى البشرية والآلية والفنية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وكذلك زيادة عدد نقاط تمركز قوة الدفاع المدني بالمسجد الحرام المنتشرة بصحن الطواف والمسعى.

وتابع العمرو أنه تم نشر قوات الدفاع المدني في كل مداخل الحرم والساحات المحيطة به للتحرك السريع في مساعدة المعتمرين والمصلين الذين يتعرضون لأي حالات صحية طارئة بسبب الإجهاد أو الإعياء أو الزحام في بعض المواقع.

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وأوضح العمرو أن عددًا كبيرًا من الآليات والمعدات منتشرة في جميع أحياء العاصمة المقدسة والمدينة المنورة لأعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وفرق الدراجات النارية المجهزة للتدخل السريع في مباشرة البلاغات عن الحوادث بالإضافة إلى جانب تكثيف أعمال المسح الوقائي لجميع المنشآت المصرح لها بإسكان المعتمرين .

وأكد ان الدفاع المدني يحرص على استخدام التقنية في ايصال رسائله التوعوية والإرشادية وذلك من خلال استخدام رسائل الـsms وتطبيقات الأجهزة الذكية والشاشات التليفزيونية والنقطية المنتشرة حول الحرم في تنظيم تفويج المعتمرين للحرم لتجنب مخاطر الزحام الشديد في حال امتلاء صحن الطواف والمسعى وما قد ينتج عنها من حالات إعياء أو إجهاد للحد من المخاطر.

وأشاد الفريق العمرو بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات ضمن منظومة المتطوعين في أعمال الدفاع المدني يشاركون تطوعًا جنبًا إلى جنب مع رجال الدفاع المدني في العاصمة المقدسة والحـرم المكي الشريف، وإسهامهم في تقديم الخدمة للمعتمرين والمعتمرات.

وثمن الفريق العمرو تكامل جهود الدفاع المدني مع كل الجهات المعنية بتنفيذ الخطة العامة للطوارئ برمضان، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المعتمرين والزوار من المخاطر المحتملة؛ حيث يوجد تنسيق مع جميع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، والتنسيق المتواصل فيما بين الجهات المعنية كما أن التعاون مستمر بين مؤسسات العمرة وإدارات منشآت اسكان المعتمرين والزوار مع الدفاع المدني في تنفيذ اشتراطات السلامة.