6 أحياء بالشرقية ضمن منظومة المحلاة

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عن بدء ضخ المياه المحلاة لـ6 أحياء بالدمام والظهران هي: هجر، تهامة، الجامعة، الربوة، القصور، وتلال الظهران، وتزويدها بكميات من المياه تقدر بـ20 ألف متر مكعب يوميا دون أي زيادة في الكميات اليومية من قطاع الإنتاج، بعد أن تبنى فريق هندسي وفني بالإدارة العامة للمياه خطة ذاتية توسعية وتنظيمية تم تنفيذها.



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