تنطلق اليوم في الكلية التقنية بجدة خمس دورات تدريبية في مجال الإعلام الاجتماعي تستهدف أكثر من 130 مدربا وإداريا من منسوبي الكلية للتعريف بالإعلام الحديث والطرق المثلى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي, وقال عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي إن «عدد الساعات المعتمدة لهذه الدورة 45 ساعة تدريبية يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة في الإعلام الاجتماعي».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقنية جدة تدرب منسوبيها في الإعلام الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.