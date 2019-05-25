أمطار عسير تجرف مركبات وتقطع طرق

تهطل الأمطار على أغلب محافظات منطقة عسير للأسبوع الثاني، ففي تهامة قحطان تسببت في انجراف المركبات، وذلك إثر السيول الجارفة والأمطار القوية التي شهدتها أودية تهامة قحطان، وادي يثرب وخشم عنقار والفرشة ووادي الحياة, وشملت الأمطار التي هطلت لعدة أيام على التوالي مدينة أبها، وسودة عسير وحولتها إلى اللون الأبيض من البرد، وامتلأت المدرجات الزراعية ببحيرات من الماء في منظر جاذب, وشملت الأمطار كذلك مركز بللسمر وبللحمر وتنومة وجبال السروات، وحايل عسير، ومحافظة خميس مشيط، وبيشة وترج وصمخ، ومحافظة أحد رفيدة، ومركز الواديين ومتنزه الحبلة والمربع والفرعاء والشعف، كما شملت محافظة سراة عبيدة، والحجة والفيض والرفغة، وظهران الجنوب, وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، إن الفرع وصله تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تساقط برد وجريان سيول، من السبت الموافق 20/‏ 9/‏ 1440 الساعة الـ9:00 صباحا، وحتى الساعة الـ21:00 مساء اليوم نفسه، وموقع البلاغ منطقة عسير أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن تثليث وبيشة وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير. وتلقى مدني ظهران الجنوب مساء أول من أمس بلاغا عن احتجاز مركبة بداخلها عائلة من 5 أشخاص في مياه سيل داخل مزلقان خرساني بوادي هياج بمحافظة ظهران الجنوب، وأخرجت فرق الدفاع المدني المحتجزين الخمسة وهم بحالة جيدة، وكذلك استخراج السيارة من المياه وتسليمها لمالكها.

سيول نجران

قطعت السيول التي خلفتها الأمطار التي شهدتها منطقة نجران، أول من أمس، أوصال الطرق، وهدمت الطبقة الأسفلتية، مما أسفر عن إغلاق العديد منها، وتوقف التنقل بين المحافظات الشمالية ومدينة نجران، وسط محاولات لمعالجة تلك الأضرار وإعادة فتح الطرق.

طرق بديلة

دعا فرع وزارة النقل بمنطقة نجران مرتادي طريق بئر عسكر النقعاء إلى استخدام الطرق البديلة، نظرا لانجراف الجزء السفلي للطريق جراء السيول القوية بتلك المنطقة، فيما أغلقت الجهات الأمنية المختصة الحركة المرورية على الطريق حفاظا على سلامة مستخدميه، حيث يجري العمل على إعادة الإصلاح، كما تم إغلاق 3 مواقع على طريق صخي/ عرقان الزراعي رقم 1089، حتى تنتهي إدارة النقل من إعادة الإصلاح للمواقع المنجرفة بسبب مياه الأمطار.

انهيارات صخرية

شهد طريق خميس مشيط/ نجران العديد من الانهيارات الصخرية على جانبي الطريق، وباشرت فرق الصيانة عملية إزالتها من على الطريق، والتأكد من انسيابية الحركة المرورية، كما باشرت الفرق الميدانية متابعة إزالة الصخور المتساقطة على طريق عقبة النقعاء.

خطة طوارئ

أوضح المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران عطشان لـ«دوت الخليج» أمس، أن «فرق الطوارئ والصيانة تواصل أعمال تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة للأمطار والسيول على كافة الطرق الواقعة تحت مسؤولية وزارة النقل بالمنطقة، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وعلى الجميع التعاون مع الفرق المتواجدة بالمواقع حفاظا على سلامتهم وسلامة الأيدي العاملة», وأضاف أن «التنسيق مستمر مع الجهات الأمنية لتسهيل الحركة لسالكي الطرق وقت هطول المطر، حيث تباشر الفرق مهامها بصفة مستمرة لإصلاح الانهيارات الجانبية للطرق في المحافظات الشمالية، إضافة إلى الطرق المتأثرة في مدينة نجران»، مشيرا إلى الانتهاء من إزالة الانهيار الصخري، وفتح الحركة المرورية على طرق وزارة النقل في المحافظات.

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أبرز الأضرار التي أحدثتها السيول على طرق نجران

جريان شلال من المياه على طريق هدادة/ بدر الجنوب

تجمع كبير للأمطار على الجسور الرئيسية بنجران

إغلاق طريق حبونا بدر الجنوب بسبب تساقط الصخور

انهيارات صخرية على طريق عقبة النقاء

انهيارات صخرية على طريق نجران/ خميس مشيط

إغلاق الحركة المرورية في 3 مواقع على طريق صخي/ عرقان

انجراف الجزء السفلي لطريق النقعاء/ بئر عسكر