عرض 24 متنزها وطنيا للاستثمار

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إجراء دراسة وتقييم مبدئي لـ100 متنزه وطني واختيار 24 موقعا لدراستها وعرضها على القطاع الخاص كفرص استثمارية، ويتم ذلك بوضع معايير تجارية وبيئية لاختيار الأكثر جاذبية للقطاع الخاص للاستثمار، وبحيث تتضمن خدمات سياحية وترفيهية ذات أثر منخفض على البيئة المحيطة، إضافة إلى العمل على إيجاد مسار مختلف لأفضل 5 متنزهات وطرحها للاستثمار.

تقييم المتنزهات الوطنية

ذكرت الوزارة -في سياق تقرير اطلعت عليه «دوت الخليج»- أنها قامت بتقييم الوضع الحالي للمتنزهات الوطنية والطلب على الخدمات، وتحليل الفجوات، وتقديم التوصيات، وتغطي هذه المرحلة ثلاث مراحل فرعية وهي: الأولى تقييم الطلب الحالي والمستقبلي على الخدمات السياحية والترفيهية في المتنزهات الوطنية، والبحث عن الفرص التجارية لها، والمرحلة الثانية تقييم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤثر على طلب الخدمات السياحية والترفيهية في المتنزهات الوطنية المختارة، من خلال مراجعة تاريخية للطلب على الخدمات السياحية والترفيهية فيها، ووضع توقعات لهذه الطلب خلال السنوات العشر القادمة, وتشمل المرحلة الثالثة تقييم الوضع الحالي للمتنزهات الوطنية، وتحليل الفجوات، بهدف فهم دور ومساهمة المتنزهات الوطنية في تنمية السياحة في المملكة، وتقييم وضعها الراهن، وأداء وجودة الخدمات المقدمة داخلها، وعلى الشريط التجاري التابع لها.

3 متنزهات للاستثمار

أشار التقرير إلى تنفيذ أعمال المتنزهات الوطنية، والإعلان عن ثلاثة متنزهات وطنية للاستثمار، إضافة إلى إطلاق «ظباء الريم» في متنزه حريملاء الوطني بالتعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بهدف إعادة تأهيل البيئة البرية فيها، وتطويرها.

الصعوبات التي تواجه المتنزهات الوطنية

قلة الاعتمادات المالية المخصصة

قلة إعداد الكوادر الفنية بالإدارة

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المقترحات

إعداد تصنيف للمتنزهات الوطنية

دعم بنود عمليات التشغيل والصيانة لها

دعمها بالكوادر الفنية والإدارية المتخصصة

العمل على تنفيذ برامج تدريبية لجميع الكوادر وإعطاء الحوافز لهم

البدء بأعمال التشغيل في المتنزهات الوطنية