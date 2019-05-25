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طيران الأمن يرفع جاهزيته بمكة المكرمة في العشر الأواخر

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رفع طيران الأمن من جاهزيته وزاد طلعاته الجوية لمتابعة الحالة الأمنية والحركة المرورية في سماء مكة المكرمة وبيت الله الحرام والطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وذلك لخدمة زوار بيت الله الحرام مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك ضمن مشاركة طيران الأمن في منظومة قوات أمن العمرة، وتشمل مهام طيران الأمن المسح الأمني عن طريق الجو، والدعم اللوجستي لجميع القطاعات الحكومية والأمنية، ورصد الحركة المرورية، والاستطلاع الجوي، ومهام الإنقاذ والإخلاء، ومهامها الإنسانية من إسعاف جوي وإجلاء للمصابين.

وتعتمد خطة طيران الأمن على التدرج في حالة الجاهزية التي تتناسب مع تقدم شهر رمضان، وزيادة أعداد المعتمرين وبداية العشر الأواخر منه، وذلك بتكثيف التواجد في سماء العاصمة المقدسة، بطلعات جوية متواصلة وتمشيط الأجواء فوق الحرم المكي والمنطقة المركزية والطرق المؤدية إليه بمشاركة أكثر من طائرة بالطلعة الجوية الواحدة.


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