1575 ساعة تطوعية لإفطار الصائمين

قدم 680 شابا سعوديا من أبناء محافظة الخبر 1575 ساعة تطوعية خلال أسبوعين لصالح إحدى مخيمات الإفطار الرمضانية، بعد أن شاركوا متطوعين في أعمال خيرية لتفطير المقيمين الصائمين، من خلال إعداد سفرة الإفطار وتوزيع الوجبات على زوار المخيم في الأيام الماضية من شهر رمضان، وأكد مدير مكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر الشيخ عبدالرحمن القرني المشرف العام على مخيم إفطار ودعوة الرابع عشر، على المبادرات الخيرية المتميزة التي قدمها أهالي محافظة الخبر لدعم برامج الإفطار من رجال ونساء على اختلاف أعمارهم، حيث تعمل بعض الأسر على إعداد موائد إفطار من منازلها وتحضرها يوميا للمخيم لتفطير الصائمين، مشيرا إلى توزيع 28 ألف وجبة إفطار على زوار المخيم منذ بداية الشهر الفضيل، شارك بها 680 متطوعا، مسجلين 1575 ساعة تطوعية حيث شارك عدد كبير منهم في مختلف الأعمال التطوعية داخل المخيم وخارجه احتسابا للخير وتأكيدا لمسؤوليتهم المجتمعية.



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