16 ألف حافظة زمزم للمصلين والزوار

فيما تحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا جهودها خلال فترة شهر رمضان على توفير ر الراحة لقاصدي المسجد النبوي، وتتضاعف هذه الجهود خلال فترة بين صلاة المغرب والعشاء لتأمين مياه زمزم للمصلين لصلاة العشاء، تعمل الإدارة على زيادة كمية ماء زمزم الواردة من مكة المكرمة لتصل إلى 300 طن في اليوم وزيادة أعداد الحافظات لتصل إلى 16 ألف حافظة مبرد وغير مبرد.

16 ألفا

أوضح مدير إدارة السقيا يوسف العوفي أن الإدارة تضاعف جهودها خلال الفترة بين صلاة المغرب والعشاء لتجهيز 6 آلاف حافظة زمزم لتوفيرها للمصلين، إضافة إلى تأمين كاسات الشرب في جميع المواقع، وتعمل على متابعة تحليل مياه زمزم بصفة دورية في مختبر الوكالة ومتابعة كل ما يخص تعبئة الحافظات المبرد وغير المبرد، كما تعمل الإدارة على زيادة كمية ماء زمزم الواردة من مكة المكرمة لتصل إلى 300 طن في اليوم، وزيادة أعداد الحافظات لتصل إلى 16 ألف حافظة مبرد وغير مبرد.

معسكر رمضاني

دفعت جمعية الكشافة العربية السعودية بـ80 جوالا وكشافا لمساندة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي ضمن أعمال المعسكر الكشفي الرمضاني الذي تُقيمه الجمعية خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح قائد المعسكر الدكتور محمد الجهني، أن الجوالة المتطوعين يعملون على فترتين، حيث يقومون بتنظيم صفوف المصلين في الساحات، والحرص على أن تكون الممرات سالكة للزائرين والمصلين، إضافة إلى إرشاد الأطفال التائهين، وتوصيل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالعربات من وإلى المسجد النبوي.