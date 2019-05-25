فيما سلّمت وحدة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام أكثر من 3500 خزانة خاصة للمعتكفين بالعشر الأواخر في المسجد الحرام، بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في وحدة خدمات المعتكفين التابعة لإدارة التوجيه والإرشاد، بتوزيع حقائب المعتكفين والأساور الخاصة بالدخول لموقع الاعتكاف. كما تمت تهيئة سطح المسجد النبوي لـ7 آلاف معتكف.

مراوح تهوية

أوضح مدير وحدة الاعتكاف عصام الصغير، أن الخزائن التي سلمتها الوحدة للمعتكفين بإشراف من منصور المنصوري صممت بما يتناسب مع احتياجاتهم من حيث الأمان، وأنظمة الأقفال الإلكترونية وتزويدها بمراوح التهوية، إضافة إلى مقاومتها درجات الحرارة والرطوبة، كما وضعت بداخلها كتيبات إرشادية بعدة لغات.

عدم الافتراش

حددت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 14 اشتراطا لخدمة الاعتكاف، وطالبت المعتكفين بالتعاون مع العاملين وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين، وعدم إلقاء دروس خاصة، والمحافظة على الخزنة وعدم العبث بها، والمحافظة على البطاقة وعدم إعطائها شخصا آخر، والاهتمام بنظافة المكان، وعدم الافتراش والجلوس في الممرات، وعدم تعليق الأمتعة والملابس على دواليب المصاحف والأعمدة والسلالم، وعدم النوم في أوقات الصلوات المفروضة والتراويح والقيام، وعدم تعليق أي ملصقات فيها أذكار أو إعلانات، مشددة على أن الرئاسة غير مسؤولة عن فقدان أغراض المعتكف.

أساور خاصة

هيأت وكالة شؤون المسجد النبوي سطح المسجد لنحو 7 آلاف معتكف قامت بتسجيلهم منذ نهاية شهر شعبان. وزادت شؤون المسجد النبوي هذا العام من جودة تحسين الهواء وزيادة كفاءة التبريد للمكيفات عن السابق، وخصصت سلالم للمعتكفين بالسطح مع توزيع أسورة لكل معتكف وحقيبة تحوي غطاء ومخدة، وذلك تنظيما لعملية الاعتكاف وتهيئة الموقع لهم، حيث يعتبر الاعتكاف بسطح المسجد التجربة الثانية للشؤون المسجد النبوي، بعد أن كان العام الماضي التجربة الأولى لهم بتوفير السطح وتظليله، وتركيب عدد من أجهزة التكيف بالموقع وتهيئته للمعتكفين وتجهيز المسجد النبوي للمصلين.

خدمة الاعتكاف

نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين آلية التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال رمضان 1440. وقالت رئاسة الحرمين إن الهدف من خدمة الاعتكاف هو إتاحة كل الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام من دخولهم وخروجهم، وتخصيص مواقع مناسبة وتوفير خزائن خاصة لأمتعتهم، وأيضا استقبال الاقتراحات والشكاوى. وأوضحت الرئاسة أن مدة الاعتكاف من (19 رمضان حتى 30 رمضان)، وتم تسليم تصاريح الاعتكاف والخزائن من (16 حتى 19 رمضان) في كبينة شؤون المعتكفين في ساحة المسجد الحرام (أمام باب 119) وفي الساحات الجنوبية والغربية بالمسجد النبوي.

شروط خدمة الاعتكاف

01 وجود حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية

02 التعاون مع العاملين بالمسجد الحرام وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين

03 ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة

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04 يمنع التجمعات في موقع الاعتكاف واختلاط الرجال بالنساء (العوائل) ورفع الصوت والتشويش على المصلين

05 يمنع إلقاء دروس خاصة

06 المحافظة على الخزنة وعدم العبث بها

07 المحافظة على البطاقة وعدم إعطائها أي شخص آخر

08 الاهتمام بنظافة المكان وعدم رمي أي مخلفات واحتساب الأجر في ذلك

09 عدم الافتراش والجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وخارجه

10 عدم تعليق أمتعة وملابس على دواليب المصاحف والأعمدة والسلالم ومراعاة قدسية المكان

11 يمنع النوم في أوقات الصلوات المفروضة والتراويح والقيام

12 عدم تعليق أي ملصقات فيها أذكار أو إعلانات

13 أي تجمع لعفش وغيره ستتم إزالته وإخراجه من المسجد الحرام دون أدنى مسؤولية

14 الرئاسة غير مسؤولة عن فقدان أي شيء من أغراض المعتكف

15 للشكاوى والمقترحات الدخول للبوابة الإلكترونية للرئاسة العامة عن طريق إدارة الزائرين