

‏ السيح 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس ‏

‏عززت بلدية الهياثم بمحافظة الخرج برامجها الرقابية المكثفة مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك على الأسواق والمطاعم والمطابخ ومحلات بيع اللحوم لإحكام الرقابة الصحية بما يضمن سلامة المعروض للمستهلك.

‏وأوضح رئيس بلدية الهياثم سعد بن محمد العجالين أنه تم تطبيق برنامج رقابي مكثف على مدار الساعة من الأقسام الإشرافية المختصة بمراقبة الأسواق للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين.

‏ وبين أن الخطة الرقابية تركز على سلامة المواد الغذائية في المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ من خلال الجولات الميدانية التفتيشية على جميع المحلات التي تتعلق بالصحة العامة ومحلات تداول الأغذية والمستودعات عن طريق المراقبين الصحيين.

// انتهى //

22:25ت م

0120





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الهياثم تعزز أعمالها الرقابية خلال العشر الأواخر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.