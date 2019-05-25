السعودية اليوم / مدني الرياض يخالف 49 موقعاً ويوقف مؤقتاً 8 مواقع



الرياض 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

أوقف - مؤقتا - الدفاع المدني بمدينة الرياض 8 مواقع فيما أنذر 49 موقعا آخر في حملة السلامة الوقائية، وذلك ضمن خطة مديرية المنطقة لشهر رمضان المبارك .

وتشمل الحملة المنشآت التجارية والمواقع التي تشهد كثافة خلال هذه الفترة وتهدف جولات الحملة إلى التأكيد على تطبيق الأنشطة لمتطلبات السلامة من أنظمة إطفاء وإنذار في المنشآت، وكذلك الوقوف على مسببات الحوادث والعمل على الحد منها.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بالمواقع حيث شملت تمديدات عشوائية لكيابل الكهرباء والتخزين العشوائي للمواد الأولية والبضائع وكذلك إغلاق بعض مخارج الطوارئ .

وشدد الدفاع المدني بالرياض في ذلك السياق على أنه لن يكون هناك تهاون مع كل المخالفين وستكون العقوبة رادعة والإيقاف فوري في حالة الخطورة وأن الحملة مستمرة .

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21:53ت م

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