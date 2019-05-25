انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تسقط في بداية مشوارها بمونديال الشباب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 09:51 مساءً - سقط المنتخب السعودي لكرة القدم في مستهل مشواره في نهائيات كأس العالم للشباب؛ إثر خسارته أمام نظيره الفرنسي بثنائية نظيفة، السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من البطولة العالمية، المقامة فعالياتها حالياً في بولندا.

رفض منتخب فرنسا الذهاب إلى استراحة ما بين الشوطين متعادلاً ليسجل هدف التقدم عبر يوسف فوفانا في الدقيقة الـ43، وأضاف مواطنه أمين غويري الهدف الثاني في الدقيقة الـ75.

وكان المنتخب السعودي قد تلقى ضربة قوية بطرد لاعب خط الوسط فرج الغشيان، قبل مرور ربع ساعة على بداية اللعب.

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وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، ارتضى منتخبا مالي وبنما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث سجّل أبو بكر كونتي للأول في الدقيقة الـ39، في حين عدل دييغو فالانتا الكفة من ركلة جزاء، قبل دقيقتين من النهاية.

بتلك النتيجتين يتصدر "ديوك" فرنسا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، ويتقاسم منتخبا مالي وبنما المركز الثاني بنقطة لكل منهما، في حين يتذيل منتخب السعودية القاع بلا رصيد.

وتلتقي السعودية مع مالي الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الثانية من المجموعة، في حين تلعب فرنسا مع منتخب بنما.