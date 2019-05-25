204 إصابات منها 7 وفيات حصيلة حوادث جازان منذ بداية رمضان

2019-05-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

أوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت منذ أول يوم من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ (895) بلاغًا، حيث باشرت الفرق الإسعافية (692) حالة طبية طارئة من مجمل هذه البلاغات، تنوعت ما بين حوادث مرورية ومرضية وحالات طبية أخرى قدمت الخدمة الإسعافية لهذه الحالات ونقلها إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

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وأضاف، أن نسبة البلاغات للحوادث المرورية من مجمل البلاغات (193) بلاغًا تنوعت ما بين تصادم وانقلاب وحالات دهس، حيث جاءت نسبة بلاغات التصادم هي الأعلى في مجمل الحوادث المرورية خلال هذه الفترة بـ(145) بلاغًا كانت إحصائية الإصابات والوفيات الناتجة عن بلاغات التصادم في مواقع البلاغات (204) مصابين تنوعت إصاباتهم ما بين حرجة ومتوسطة وبسيطة، وباشرت الفرق من مجمل هذه الحالات (145) حالة قدمت لهم الخدمة الإسعافية ونقلتهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، بينما نقلت باقي الحالات عن طريق جهات أخرى قبل وصول الفرق الإسعافية، وجاءت بلاغات حوادث الانقلاب في المرتبة الثانية بـ(30) بلاغًا، نتج عن هذه الحوادث (38) إصابة متنوعة باشرت الفرق الإسعافية من مجمل هذه الحالات، (30) إصابة قدمت لهم الخدمة الإسعافية والنقل إلى المستشفيات، وجاءت حوادث الدهس في المرتبة الثالثة بـ(18) بلاغًا نتج عن هذه الحوادث (18) إصابة باشرت الفرق الإسعافية من هذه الحالات (14) إصابة قدمت لهم الخدمة الإسعافية ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وأشار الصرخي إلى أن إحصائية الوفيات في مواقع البلاغات بلغت (20) حالة، وكانت أسباب الوفاة متنوعة ما بين مرضية وحوادث مرورية وغيرها، كانت نسبة الوفيات الناتجة من الحوادث المرورية في مواقع البلاغات (7) حالات وفاة.