محمد الشامان يتحدث لـ”المواطن” عن دوره ومواقفه في العاصوف

2019-05-25

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أبهرت شخصية متعب، رجل الأمن بالحرم المكي في مسلسل العاصوف، كل مشاهدي الوطن العربي بعد أن أتقن الفنان محمد شامان الدور بكل ثقة واحترافية وإقناع للمشاهد وإنصاف لرجل الأمن بحادثة اقتحام الحرم من قبل جماعة جهيمان.

الفنان الشامان تحدث لـ”متابعات الخليج 365” عن تفاصيل هذا الدور، وذكر أنه قد عمل سابقًا في السلك العسكري بوزارة الداخلية الدورة 22 بالجوازات، وعضو جمعية إعلاميون السعودية حاليًّا.

وقال الشامان: لاقيت الكثير من العوائق قبل دخولي في المجال الفني، وكنت مصرًّا على تكملة المسار وتجاوزت أصعب مرحلة وهي البداية، وبعدها لاقيت التوفيق والدعاء من والدي وزوجتي أم فزاع وجميع أسرتي، وهذا أنا اليوم معكم ولله الحمد.

وتابع: كان الداعم الأول لي في هذا المجال الفني أستاذي وأخي المخرج السعودي سمير عارف وأخي وأستاذي فيصل العيسى اللذان بدأت مشواري الفني معهما وكانا أكبر الداعمين لي وإظهاري للمشاهد بافضل صورة.

وأضاف الشامان: عملت بعدها عدة أعمال مع مخرجين لهم أسماؤهم في الدراما وآخرها العاصوف الذي أخذ الأضواء من الكل حينما تم ترشيحي من أخي وأستاذي الكبير عبدالرحمن الزايد الذي أكنّ له كل التقدير والاحترام، والذي له الفضل الكبير في هذه الشهرة التي حصلت عليها في مسلسل العاصوف حينما رشحني لهذه الشخصية وهي شخصية رجل الأمن الشجاع الذي كان باستطاعته الهروب حينما كان متواجدًا بالقرب من الباب قبل أن يتم إقفاله من قبل الإرهابيين فرفض الهروب ورجع للموت لإثبات همة وصلابة وأرخصا الغالي والثمين لأجل الدين والوطن وبقي طيلة فترة تواجد المجرمين معهم في الحرم وكان على تواصل مع القيادة بالخارج وإطلاعهم على ما يحدث بالداخل وقتل 2 منهم.

وأضاف الشامان: هناك مشاهد لي بالمسلسل لا أريد الإفصاح عنها؛ حتى لا أحرق المسلسل.

وعن أبرز مواقفه أثناء تصوير المشاهد تحدث الشامان قائلًا: كنت أصور المشاهد وأنا فقط بالفانيلة كما ظهرت لكم بالشاشة، وهذا عانيت منه كثيرًا؛ لأن التصوير كان في الشتاء لأُصاب بعدها بارتفاع في درجة الحرارة الأمر الذي استدعى ذهابي للمستشفى بعد انتهاء التصوير متحملًا التعب لكي نظهر بصورة جميلة يحبها المشاهد.

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وأردف بالقول: حينها كل طاقم العمل تعاطف معي بما فيهم أستاذي الكبير الذي استفدت منه الكثير بالأداء ناصر القصبي وأستاذي المخرج المثنى الصبح الذي كان ملازمًا معنا أولًا بأول، واستفدت منه كثير، والشكر أيضًا لأستاذي طارق رزق مخرج منفذ الذي كان يعطيني ملاحظاته باستمرار.

واختتم الشامان حديثه: أشكر الفنان ناصر القصبي وأستاذي عبدالرحمن الزايد والمخرج المثني الصبح وطارق رزق، وأشكر جميع طاقم العمل في مسلسل العاصوف كبيرًا وصغيرًا الذين لهم الفضل الكبير في هذه الشهرة التي أنا فيها حاليًّا.