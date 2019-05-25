عراك في مسجد يثير أزمة ومحافظة بارق تعلق !

2019-05-25

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

تناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لا يتجاوز 37 ثانية لعراك داخل أحد المساجد، وذلك أثناء قيام المصلين بأداء الصلاة.

وأكد وكيل محافظة بارق، إبراهيم بن عامر آل منشط، أنه لا صحة لما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر من خلاله مقطع لم يتجاوز عدة ثوانٍ مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل أحد المساجد في المحافظة.

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وأضاف آل منشط أنه بالرجوع إلى المقطع والتدقيق في محتواه وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتضح أنه ليس في محافظة بارق وتم نشره قبل أكثر من ثلاث سنوات في إحدى المحافظات ولا صحة لما تم نشره.

وشدد وكيل المحافظة على أهمية وضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات غير صحيحة وعدم نشر أو تداول مثل هذه المقاطع أيًّا كان موقعها ومحتواها، مشيرًا إلى أن هناك قوانين وأنظمة تخول للجهات المعنية مساءلة كل من يقوم بتداول مثل هذه المقاطع.



