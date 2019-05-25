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2019-05-25 الأمير محمد بن سلمان يهنئ رئيس وزراء الهند لفوز حزبه بولاية ثانية متابعات الخليج 365- واس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وهنأ سمو ولي العهد، دولته بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند، متمنياً لدولته وللشعب الهندي الصديق التقدم والازدهار.

وقد أبدى رئيس الوزراء الهندي الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في شتى المجالات.









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