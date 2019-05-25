هل يتم إيداع #حساب_المواطن حال إيقاف الخدمات؟

2019-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الإجراء الذي يتم على الدعم حال إيقاف خدمات المستفيد الرئيسي من الدعم.

وقال البرنامج ردًّا على سؤال بهذا الشأن: في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا “نشط” وكنت مستحقًّا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.

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وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي وجهت البنوك أكثر من مرة بعدم استقطاع الدعم الخاص بحساب متابعات الخليج 365 أو خصم أي مستحقات على المستفيد منه مهما كانت الظروف والأسباب.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).