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2019-05-25 شاهد .. تلاوة عذبة بصوت الشيخ بندر بليلة تحت وميض البرق في الحرم المكي متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تحت وميض البرق، خشعت الأصوات للرحمن، فيما يصدح الشيخ بندر بليلة إمام الحرم المكي بما تيسر له من آيات الذكر الحكيم. Advertisements وتشهد مكة خلال هذه الأيام حالة جوية تشمل هطول الأمطار الخفيفة إلى متوسطة مع بروق وعواصف رعدية.









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