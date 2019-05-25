الان تتابع لا تحبس أنفاسك بجوار الحرم المكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة الخليج 365 هاني الثبيتي احتفت جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة باليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2019 تحت شعار (لاتجعل التبغ يحبس أنفاسك) بشراكة برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة بمكة وتعاون فريق “أنا صحي” التطوعي وفندق “انجم” بجوار الحرم المكي الشريف. Advertisements افتتح الفعالية أمين اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين بأمارة منطقة مكة الدكتور علي الزهراني بحضور مدير جمعية كفى بمكة، إبراهيم الحمدان والمدير التنفيذي لفندق أنجم، توفيق كسواني وبمشاركة جهات حكومية ومجتمعية أقامت أركان توعوية وعلاجية وكذلك قياس العلامات الحيوية. استهدفت الفعالية الزوار والمعتمرون لبيت الله الحرام والذين بدورهم تفاعلوا وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه حيث ازدحمت الأركان المشاركة و العيادة المتنقلة بالراغبين في الإقلاع عن السموم استغلالا لموسم رمضان وروحانيته الدافعة لترك العادات السيئة ومنها التدخين. وفي نهاية الفعالية كرمت كفى الجهات المشاركة بدروع تذكارية.

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