مدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار ويغلق عقبة قلوة لتساقط الصخور

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

حذر الدفاع المدني في الباحة المواطنين والمقيمين عند هطول الأمطار وتراكم السيول وعند سماع أصوات الرعد ورؤية البرق، وأعلن إغلاق عقبة قلوه لوجود تساقط صخور وضباب كثيف احترازيا.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تدعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.

وتراكم السيول، مطالبا بالابتعاد عن قنوات السيول ومنحدراتها وتجنب السكن في بطون الأودية ومجاري السيول والسير على الأقدام خاصة إذا كان مستوى الماء فوق مستوى الركبة لأنه كلما زاد منسوب الماء زادت قوة التيار وانجرافه.

وناشد بالاستماع متابعة الإذاعة والتلفزيون والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات اللازمة والتقارير والتحذيرات الصادره من الدفاع المدني.

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وتابع: “لسلامتك أخي المواطن والمقيم وسلامة الآخرين عليك أولا اختيار المكان المناسب لإقامة مسكنك بحيث لاتكون عرضة لمداهمة السيول ومدى ارتفاع السكن عن مجاري المياه، واستخدام مواد البناء المناسبة والمقاومة لطبيعة أخطار المنطقة والابتعاد عن الأوديه ومجاري السيول والاستماع الي تنبيهات وتحذيرات دوريات السلامة الموجودة على مداخل الأودية”. كما شدد في الوقت نفسه على متابعة الأطفال خلال هذه الفترة والمحافظة عليهم.