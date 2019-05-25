الان تتابع إتلاف 300 وجبة داخل “بدروم مخالف” قبل توزيعها على الصائمين في المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 30 دقيقة - 10:01 م, 25 مايو 2019 م التعليقات: 0 ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وقوة المهمات والواجبات الخاصة سكن عمال داخل بدروم سكني يستخدم في تخزين وتحضير وجبات إفطار الصائم. ووفقا لتغريدة أمانة المدينة المنورة فقد تم إتلاف 300 وجبة جاهزة ومعدة للتوزيع قبل أذان المغرب، وضبط العمالة المخالفة.

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