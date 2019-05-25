الان تتابع الدفاع المدني في ظهران الجنوب ينقذ شخصا احتجز في سيل وادي عار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 30 دقيقة - 10:01 م, 25 مايو 2019 م التعليقات: 0 أخرج الدفاع المدني في ظهران الجنوب شخصاً احتجز في سيل وادي (عار). وشهدت المحافظة على مدار يومين أمطارا غزيرة، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

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