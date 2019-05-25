شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة بارق: مقطع المُشاجرة حدث في المدينة قبل سنتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (بارق)

إشارة إلى مقطع فيديو جرى تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل مسجد قيل إنه في محافظة بارق، أكد وكيل المحافظة إبراهيم بن عامر آل منشط، أنه بالرجوع إلى المقطع والتدقيق في محتواه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، اتضح أنه ليس في محافظة بارق، وأنه تم نشره قبل سنتين في المدينة المنورة.

وأهاب آل منشط بالجميع تحري الدقه قبل نشر أي معلومات مغلوطة، وعدم نشر أو تداول مثل هذه المقاطع أيا كان محتواها، لافتاً إلى أن الدولة وضعت القوانين والأنظمة التى تُخوِّل الجهات المعنية مساءلة كل من يقوم بتداول مثل هذه المقاطع.