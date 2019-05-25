شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة بارق: مقطع المُشاجرة حدث في المدينة قبل سنتين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (بارق)
إشارة إلى مقطع فيديو جرى تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل مسجد قيل إنه في محافظة بارق، أكد وكيل المحافظة إبراهيم بن عامر آل منشط، أنه بالرجوع إلى المقطع والتدقيق في محتواه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، اتضح أنه ليس في محافظة بارق، وأنه تم نشره قبل سنتين في المدينة المنورة.
وأهاب آل منشط بالجميع تحري الدقه قبل نشر أي معلومات مغلوطة، وعدم نشر أو تداول مثل هذه المقاطع أيا كان محتواها، لافتاً إلى أن الدولة وضعت القوانين والأنظمة التى تُخوِّل الجهات المعنية مساءلة كل من يقوم بتداول مثل هذه المقاطع.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل محافظة بارق: مقطع المُشاجرة حدث في المدينة قبل سنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.