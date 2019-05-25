شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم (السبت)، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في استقباله - رعاه الله - لدى وصوله قصر الصفا، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، و مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، و نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، و وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد ، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وعدد من المسؤولين.