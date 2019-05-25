شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في مانيلا: جهود البحث عن المواطن الشريف مستمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين، أنها مستمرة في بذل الجهود للبحث عن المواطن عبدالله خالد الشريف المفقود في الفلبين أثناء رحلة طيران تدريبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفلبينية، ووزارة الدفاع، وهيئة الطيران المدني، والسلطات الفلبينية ذات العلاقة.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي اليوم (السبت)، أنها تحفظت على نشر البيان في حينه بناء على رغبة أسرته، وقامت بإصدار هذا البيان لما ورد من استفسارات في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وتجنب الشائعات.

وكانت السفارة قد تلقت اتصالاً صباح يوم السبت الموافق 19 مايو 2019 من المواطن محمد خالد الشريف المقيم مع شقيقه عبدالله للدراسة في معهد الطيران، أفاد فيه بفقدان الاتصال بشقيقه أثناء رحلة طيران تدريبية برفقة مدربه.

وفي حينه، كوَّنت السفارة فريق عمل على مدار الساعة للتواصل مع الجهات المختصة الفلبينية والبحث عن الطائرة المفقودة والطاقم، حسب الإحداثيات المُبلَّغة لهم من معهد الطيران.