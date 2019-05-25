سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد زلزال تشيبا

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان، اليوم السبت، مواطنيها هناك بضرورة الابتعاد عن المناطق التي وقع بها زلزال في تشيبا (50 كلم عن طوكيو)، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات الكوارث والتواصل معها في حالة حدوث أي طوارئ لا قدر الله على الأرقام التالية 09055833862 – 0335895242.

وأضافت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان بعدم وقوع أي حالات وفاة أو مصابين، مؤكدة على سلامة جميع مواطنيها السعوديين هناك.

تجدر الإشارة أن تسبب الزلزال الذي وقع في تشيبا على حركة قطارات طوكيو، كما صرحت السلطات اليابانية بعدم وجود موجات تسونامي.