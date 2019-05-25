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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.
وهنأ سمو ولي العهد، دولته بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند، متمنيًا له وللشعب الهندي الصديق التقدم والازدهار.
وقد أبدى رئيس الوزراء الهندي الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في شتى المجالات.
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء الهند بفوز حزب الشعب في الانتخابات البرلمانيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-25
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.
وهنأ سمو ولي العهد، دولته بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند، متمنيًا له وللشعب الهندي الصديق التقدم والازدهار.
وقد أبدى رئيس الوزراء الهندي الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في شتى المجالات.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
09:42 PM
أعرب عن أطيب تمنياته للشعب الهندي الصديق بالتقدم والازدهار
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.
وهنأ سمو ولي العهد، دولته بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند، متمنيًا له وللشعب الهندي الصديق التقدم والازدهار.
وقد أبدى رئيس الوزراء الهندي الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في شتى المجالات.
، ولي العهد يهنئ رئيس وزراء الهند بفوز حزب الشعب في الانتخابات البرلمانية ،
المصدر : الخليج 365
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