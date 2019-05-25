، "المغامسي": المطالبة بنزع الولاية والقوامة باطلة لا تصح شرعاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم.. النفقة واجبة على الزوج

أكد إمام وخطيب مسجد قباء مدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، أن مطالبة بعض المعاصرين بقضية نزع الولاية أو القوامة؛ مطالبة باطلة لا تصح شرعاً ، معتبرًا أن ذلك جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم!

‏وتفصيلاً، قال الشيخ المغامسي في برنامجه الرمضاني "مع القرآن" على شاشة SBC السعودية: "جعل الله من أسباب القوامة للرجل على المرأة إنفاقه عليها، قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

وأضاف: "يقول بعض المعاصرين ممن يطالبون عفا الله عنا وعنهم بقضية نزع الولاية أو نزع القوامة، وهذه مطالبة لا تصح شرعًا، لأن كلام الله عزوجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد بآراء الناس، فالله يقول: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ".

وتساءل: "من يقدر أن يقول بعد ذلك بخلاف هذا الكلام ويرد على الله عزوجل كلامه، فهذه جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم؟!".

وأوضح "المغامسي" أن النفقة واجبة على الزوج حتى لو كانت الزوجة أغنى منه، فجعل الله الإنفاق من أسباب القوامة.

وأشار إلى أن المرأة إذا نشزت عن زوجها وتركت الدار له وأبت أن تمكث معه في المنزل ووجدت في نفسها رفعة عليه ولم تقبل بالمكوث معه ولا أن تأتي فراشه ولا أن تلبي حاجاته وانصرفت إلى بيت أهلها أو غيره؛ فإن هذا الإنفاق يصبح الرجل غير ملزم به حتى تعود إلى بيتها.

واختتم الشيخ المغامسي قائلاً: "فانظر كيف جعل الله المال من أسباب قوامة الرجل على المرأة".