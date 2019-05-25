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تسببت الأمطار الغزيرة مؤخرًا، في تضرر طرق تربط عدة قرى بمحافظة غامد الزناد بتهامة الباحة.
وقال عدد من الأهالي، إن هذه المعاناة من انقطاع الطرق تتكرر مع كل موسم أمطار.
وأضافوا لـ"الخليج 365"، إن عددًا من أهالي القرى المتضررة، تسببت الأمطار في إغلاق الطرق وانهيارات صخرية لقرى جبال المسودة ونصبة ولبوة، والتي تتكرر مع كل موسم ممطر، وتتعطل المركبات وتتوقف لساعات طويلة بقرية لبوة لمرور السيل بوادي "المجامع"، لعدم وجود عبارات والذي تتعطل معه مصالح المواطنين مهما كانت الضرورة.
وتابع: "المطالبات مستمرة منذ سنين في توسعة بعض العبارات بقرى المسودة، وإيجاد عبّارة بوادي المجامع بلبوة ولكن لا مجيب".
انقطاع للطرق وانهيارات.. هنا معاناة أهالي قرى غامد الزناد ومطالبهم
تسببت الأمطار الغزيرة مؤخرًا، في تضرر طرق تربط عدة قرى بمحافظة غامد الزناد بتهامة الباحة.
وقال عدد من الأهالي، إن هذه المعاناة من انقطاع الطرق تتكرر مع كل موسم أمطار.
وأضافوا لـ"الخليج 365"، إن عددًا من أهالي القرى المتضررة، تسببت الأمطار في إغلاق الطرق وانهيارات صخرية لقرى جبال المسودة ونصبة ولبوة، والتي تتكرر مع كل موسم ممطر، وتتعطل المركبات وتتوقف لساعات طويلة بقرية لبوة لمرور السيل بوادي "المجامع"، لعدم وجود عبارات والذي تتعطل معه مصالح المواطنين مهما كانت الضرورة.
وتابع: "المطالبات مستمرة منذ سنين في توسعة بعض العبارات بقرى المسودة، وإيجاد عبّارة بوادي المجامع بلبوة ولكن لا مجيب".
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
09:35 PM
قالوا: تتكرر مع هطولات الأمطار مما يؤدي إلى تعطل حال المواطنين
تسببت الأمطار الغزيرة مؤخرًا، في تضرر طرق تربط عدة قرى بمحافظة غامد الزناد بتهامة الباحة.
وقال عدد من الأهالي، إن هذه المعاناة من انقطاع الطرق تتكرر مع كل موسم أمطار.
وأضافوا لـ"الخليج 365"، إن عددًا من أهالي القرى المتضررة، تسببت الأمطار في إغلاق الطرق وانهيارات صخرية لقرى جبال المسودة ونصبة ولبوة، والتي تتكرر مع كل موسم ممطر، وتتعطل المركبات وتتوقف لساعات طويلة بقرية لبوة لمرور السيل بوادي "المجامع"، لعدم وجود عبارات والذي تتعطل معه مصالح المواطنين مهما كانت الضرورة.
وتابع: "المطالبات مستمرة منذ سنين في توسعة بعض العبارات بقرى المسودة، وإيجاد عبّارة بوادي المجامع بلبوة ولكن لا مجيب".
، انقطاع للطرق وانهيارات.. هنا معاناة أهالي قرى غامد الزناد ومطالبهم ،
المصدر : الخليج 365
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