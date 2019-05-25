، شاهد.. مصنع تجميع السيارات بالجبيل يعرض نماذج لأعماله ،

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كشفت شركة السيارات الوطنية السعودية عن بعض نماذج السيارات التي ستجمعها في مصنعها بمدينة الجبيل الصناعية.
واطلع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي على النماذج، بالإضافة إلى عرض شامل عن مصنع تجميع السيارات الذي ستنشئه الشركة في مدينة الجبيل الصناعية ومراحل إنشائه حتى مرحلة التصنيع الكامل للسيارات.
وكانت شركة السيارات الوطنية السعودية أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجمع لتصنيع السيارات بالجبيل في مجمع بلاسكيم التابع لشركة صدارة بمساحة تبلغ مليون متر مربع.
ويضم المشروع مرافق أساسية، مثل ورش الكبس ولحام الهيكل والطلاء، وورشة تجميع عامة، إضافة إلى المرافق المساندة مثل مُستودع الخدمات اللوجستية ومسار الاختبار ومبنى الإدارة.
كما تمّ تخصيص مليون متر مربع آخر بجوار مصنع شركة سنام لموردي أجزاء السيارات من الفئة الأولى.
شاهد.. مصنع تجميع السيارات بالجبيل يعرض نماذج لأعمالهمحمد عبيد الخليج 365 2019-05-25
كشفت شركة السيارات الوطنية السعودية عن بعض نماذج السيارات التي ستجمعها في مصنعها بمدينة الجبيل الصناعية.
واطلع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي على النماذج، بالإضافة إلى عرض شامل عن مصنع تجميع السيارات الذي ستنشئه الشركة في مدينة الجبيل الصناعية ومراحل إنشائه حتى مرحلة التصنيع الكامل للسيارات.
وكانت شركة السيارات الوطنية السعودية أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجمع لتصنيع السيارات بالجبيل في مجمع بلاسكيم التابع لشركة صدارة بمساحة تبلغ مليون متر مربع.
ويضم المشروع مرافق أساسية، مثل ورش الكبس ولحام الهيكل والطلاء، وورشة تجميع عامة، إضافة إلى المرافق المساندة مثل مُستودع الخدمات اللوجستية ومسار الاختبار ومبنى الإدارة.
كما تمّ تخصيص مليون متر مربع آخر بجوار مصنع شركة سنام لموردي أجزاء السيارات من الفئة الأولى.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
09:35 PM
يضم المشروع مرافق أساسية كورش الكبس ولحام الهيكل والطلاء
كشفت شركة السيارات الوطنية السعودية عن بعض نماذج السيارات التي ستجمعها في مصنعها بمدينة الجبيل الصناعية.
واطلع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي على النماذج، بالإضافة إلى عرض شامل عن مصنع تجميع السيارات الذي ستنشئه الشركة في مدينة الجبيل الصناعية ومراحل إنشائه حتى مرحلة التصنيع الكامل للسيارات.
وكانت شركة السيارات الوطنية السعودية أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجمع لتصنيع السيارات بالجبيل في مجمع بلاسكيم التابع لشركة صدارة بمساحة تبلغ مليون متر مربع.
ويضم المشروع مرافق أساسية، مثل ورش الكبس ولحام الهيكل والطلاء، وورشة تجميع عامة، إضافة إلى المرافق المساندة مثل مُستودع الخدمات اللوجستية ومسار الاختبار ومبنى الإدارة.
كما تمّ تخصيص مليون متر مربع آخر بجوار مصنع شركة سنام لموردي أجزاء السيارات من الفئة الأولى.
، شاهد.. مصنع تجميع السيارات بالجبيل يعرض نماذج لأعماله ،
المصدر : الخليج 365
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