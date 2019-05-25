، في أستراليا.. "أوبر" تكشف عن خدمة scUber لنقل الركاب بالغواصات ،

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أعلنت شركة أوبر المتخصصة فى خدمات الركوب ومشاركة وسائل المواصلات، عن خدمة جديدة لمستخدميها، وذلك عقب إطلاق خدمات لتأجير السيارات والدرجات النارية والدرجات الهوائية، حيث أطلقت الشركة خدمة scUber للتوصيل بالغواصات الصغيرة.
بحسب موقع "ديلى ميل البريطانى"، فإن هذه الخدمة متاحة حاليًا فى أستراليا، لتكون وسيلة نقل وترفيه فى البلاد على طول السواحل الأسترالية، حيث يعد الساحل هناك أكبر حيد مرجانى فى العالم ويتمتع بوجود أكثر من 350 نوعاً من المرجان، بالإضافة إلى العديد من المخلوقات البحرية المذهلة.
وبحسب التقرير، فإن تكلفة الرحلة للمقعد الواحد حوالى 1000 دولار، ووفقًا للشركة، ابتداءً من الأسبوع المقبل سيتمكن الناس فى ولاية كوينزلاند الأسترالية من استخدام تطبيق Uber لحجز غواصة لشخصين والقيام بجولة فى موقع التراث العالمى تحت الماء، وباستخدام غواصة 'scUber' التجريبية التى تعمل بالبطارية كما تطلق عليها الشركة، ستأخذ الشركة 20 غطسًا بين 27 مايو و18 يونيو مع كل رحلة تستغرق ساعة واحدة من خلال شراكة مع مجموعة الدفاع عن البيئة "مواطنو الجدار العظيم المرجانى".
في أستراليا.. "أوبر" تكشف عن خدمة scUber لنقل الركاب بالغواصاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
أعلنت شركة أوبر المتخصصة فى خدمات الركوب ومشاركة وسائل المواصلات، عن خدمة جديدة لمستخدميها، وذلك عقب إطلاق خدمات لتأجير السيارات والدرجات النارية والدرجات الهوائية، حيث أطلقت الشركة خدمة scUber للتوصيل بالغواصات الصغيرة.
بحسب موقع "ديلى ميل البريطانى"، فإن هذه الخدمة متاحة حاليًا فى أستراليا، لتكون وسيلة نقل وترفيه فى البلاد على طول السواحل الأسترالية، حيث يعد الساحل هناك أكبر حيد مرجانى فى العالم ويتمتع بوجود أكثر من 350 نوعاً من المرجان، بالإضافة إلى العديد من المخلوقات البحرية المذهلة.
وبحسب التقرير، فإن تكلفة الرحلة للمقعد الواحد حوالى 1000 دولار، ووفقًا للشركة، ابتداءً من الأسبوع المقبل سيتمكن الناس فى ولاية كوينزلاند الأسترالية من استخدام تطبيق Uber لحجز غواصة لشخصين والقيام بجولة فى موقع التراث العالمى تحت الماء، وباستخدام غواصة 'scUber' التجريبية التى تعمل بالبطارية كما تطلق عليها الشركة، ستأخذ الشركة 20 غطسًا بين 27 مايو و18 يونيو مع كل رحلة تستغرق ساعة واحدة من خلال شراكة مع مجموعة الدفاع عن البيئة "مواطنو الجدار العظيم المرجانى".
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
09:36 PM
لتكون وسيلة نقل وترفيه فى البلاد على طول السواحل.. تكلفة المقعد ألف دولار
أعلنت شركة أوبر المتخصصة فى خدمات الركوب ومشاركة وسائل المواصلات، عن خدمة جديدة لمستخدميها، وذلك عقب إطلاق خدمات لتأجير السيارات والدرجات النارية والدرجات الهوائية، حيث أطلقت الشركة خدمة scUber للتوصيل بالغواصات الصغيرة.
بحسب موقع "ديلى ميل البريطانى"، فإن هذه الخدمة متاحة حاليًا فى أستراليا، لتكون وسيلة نقل وترفيه فى البلاد على طول السواحل الأسترالية، حيث يعد الساحل هناك أكبر حيد مرجانى فى العالم ويتمتع بوجود أكثر من 350 نوعاً من المرجان، بالإضافة إلى العديد من المخلوقات البحرية المذهلة.
وبحسب التقرير، فإن تكلفة الرحلة للمقعد الواحد حوالى 1000 دولار، ووفقًا للشركة، ابتداءً من الأسبوع المقبل سيتمكن الناس فى ولاية كوينزلاند الأسترالية من استخدام تطبيق Uber لحجز غواصة لشخصين والقيام بجولة فى موقع التراث العالمى تحت الماء، وباستخدام غواصة 'scUber' التجريبية التى تعمل بالبطارية كما تطلق عليها الشركة، ستأخذ الشركة 20 غطسًا بين 27 مايو و18 يونيو مع كل رحلة تستغرق ساعة واحدة من خلال شراكة مع مجموعة الدفاع عن البيئة "مواطنو الجدار العظيم المرجانى".
، في أستراليا.. "أوبر" تكشف عن خدمة scUber لنقل الركاب بالغواصات ،
المصدر : الخليج 365
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