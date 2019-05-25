، محافظ العارضة: العمل جارٍ مع "هيئة الرياضة" لإنشاء نادٍ.. تحقيقًا لحلم شبابنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال : نبني على شبابها الكثير من الآمال.. كرّم أبناء الشهداء و"الخليج 365"

أكد محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر لـ"الخليج 365"، أن العمل جارٍ لتحقيق حلم شباب المحافظة بإنشاء نادٍ رياضي في المحافظة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة كباقي محافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال تشريفه مساء أمس حفل نهائي البطولة الرمضانية للمحافظة بالجوة.

وقال "بن منيخر" إن الهيئة العامة للرياضة قدمت الكثير لمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وكان آخرها اعتماد ميزانية تنفيذ منشأة نادي ‫"الأمجاد" في محافظة صبيا بـ 60 مليونًا.

وتابع: "ما زلنا نطمح في الأكثر والعمل على دعم محافظتنا من خلال تأسيس نادٍ رياضي في القريب العاجل إن شاء الله".

وأضاف في تصريحه لـ"الخليج 365": "نعقد ونبني على شباب المحافظة الكثير من الآمال لرفع اسم المحافظة في شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية في ظل دعم حكومتنا الرشيدة، وإن شاء الله سوف يتم بذل كل الجهود المتاحة لدعمهم وتوفير البيئه المناسبة لذلك من خلال الجهات المعنية، وذلك من خلال توفير الملاعب النموذجية المناسبة وافتتاح أندية رياضية وثقافية في المحافظة".

وفي نهاية الحفل كرم "بن منيخر" الفرق الفائزة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة، ممثلين برئيس التنمية الاجتماعية أحمد العبدلي، ومدير رابطة الأحياء أحمد المعيدي، ورئيس البلدية جبران التليدي، ورئيس اللجنة المنظمة النقيب أحمد محمد فهام خبراني، وأبناء الشهداء، وصحيفة "الخليج 365".

وقدم مدير مكتب رابطة فرق الأحياء بالعارضة أحمد معيدي شكره لمحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر على رعايته الكريمة وتشريفه للمباراة الختامية لبطولة المحافظة الرمضانية، مبينًا أن ذلك يؤكد الاهتمام بالرياضة والرياضيين بالمحافظة، كما كرمت رابطة الأحياء صحيفة "الخليج 365" نظير جهودها في المحافظة.