، يقطع 600 كم بالساعة.. الصين تتحدى العالم بقطار فائق السرعة ،

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تمتلك الصين بالفعل أسرع قطار تجاري في العالم، لكن مهندسي البلاد يبدو أنهم يريدون أن يسافر الركاب بشكل أسرع.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بكين طورت وصممت نموذجًا أوليًا لقطار فائق السرعة محلي الصنع، يدعي المهندسون أنه يمكن أن يسير بسرعة قصوى تبلغ 600 كيلومتر في الساعة (373 ميلاً في الساعة).
وتابعت: "في حال نجح القطار في تسجيل هذه السرعة القصوى، فإنه سيكون قادرًا على القيام برحلة بين لندن وباريس في 49 دقيقة فقط"، مضيفة: "كما يمكنه تخفيض مدة الرحلة بين شنغهاي وبكين، وهما من أهم المدن في الصين، من 5.5 إلى 3.5 ساعة".
وجرى استعراض النموذج الأولي للقطار، الجمعة، في مدينة تشينغداو الشرقية، على أن يجري عرضه قريبًا على وسائل الإعلام، وفق ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.
ومن المنتظر أن يبدأ المهندسون في تنفيذ تجارب على القطار، بهدف اختبار قدراته ووظائفه وتحديد مكامن الخلل.
ووفق سكاي نيوز لم يعرف بعد متى سيصبح القطار جاهزًا للاستخدام.
وقال المهندسون إن القطار يثبت أن الصين باتت قادرة الآن على تطوير وصناعة قطارات بشكل مستقل، دون الحاجة إلى دعم أي دولة أخرى، مشيرين إلى أن هذا يبشر بتطور شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد.
وتابعوا: إن النموذج الأولي استغرق 3 سنوات من العمل، بدأت عام 2016، بقيادة "شركة السكك الحديدية الصينية"، وبمجهود أفضل المهندسين في البلاد، الذين ينتمون لأكثر من 30 شركة وجامعة ومعاهد أبحاث.
يقطع 600 كم بالساعة.. الصين تتحدى العالم بقطار فائق السرعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
تمتلك الصين بالفعل أسرع قطار تجاري في العالم، لكن مهندسي البلاد يبدو أنهم يريدون أن يسافر الركاب بشكل أسرع.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بكين طورت وصممت نموذجًا أوليًا لقطار فائق السرعة محلي الصنع، يدعي المهندسون أنه يمكن أن يسير بسرعة قصوى تبلغ 600 كيلومتر في الساعة (373 ميلاً في الساعة).
وتابعت: "في حال نجح القطار في تسجيل هذه السرعة القصوى، فإنه سيكون قادرًا على القيام برحلة بين لندن وباريس في 49 دقيقة فقط"، مضيفة: "كما يمكنه تخفيض مدة الرحلة بين شنغهاي وبكين، وهما من أهم المدن في الصين، من 5.5 إلى 3.5 ساعة".
وجرى استعراض النموذج الأولي للقطار، الجمعة، في مدينة تشينغداو الشرقية، على أن يجري عرضه قريبًا على وسائل الإعلام، وفق ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.
ومن المنتظر أن يبدأ المهندسون في تنفيذ تجارب على القطار، بهدف اختبار قدراته ووظائفه وتحديد مكامن الخلل.
ووفق سكاي نيوز لم يعرف بعد متى سيصبح القطار جاهزًا للاستخدام.
وقال المهندسون إن القطار يثبت أن الصين باتت قادرة الآن على تطوير وصناعة قطارات بشكل مستقل، دون الحاجة إلى دعم أي دولة أخرى، مشيرين إلى أن هذا يبشر بتطور شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد.
وتابعوا: إن النموذج الأولي استغرق 3 سنوات من العمل، بدأت عام 2016، بقيادة "شركة السكك الحديدية الصينية"، وبمجهود أفضل المهندسين في البلاد، الذين ينتمون لأكثر من 30 شركة وجامعة ومعاهد أبحاث.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
09:09 PM
قالت: النموذج الأولي استغرق 3 سنوات من العمل.. بدأت عام 2016
تمتلك الصين بالفعل أسرع قطار تجاري في العالم، لكن مهندسي البلاد يبدو أنهم يريدون أن يسافر الركاب بشكل أسرع.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بكين طورت وصممت نموذجًا أوليًا لقطار فائق السرعة محلي الصنع، يدعي المهندسون أنه يمكن أن يسير بسرعة قصوى تبلغ 600 كيلومتر في الساعة (373 ميلاً في الساعة).
وتابعت: "في حال نجح القطار في تسجيل هذه السرعة القصوى، فإنه سيكون قادرًا على القيام برحلة بين لندن وباريس في 49 دقيقة فقط"، مضيفة: "كما يمكنه تخفيض مدة الرحلة بين شنغهاي وبكين، وهما من أهم المدن في الصين، من 5.5 إلى 3.5 ساعة".
وجرى استعراض النموذج الأولي للقطار، الجمعة، في مدينة تشينغداو الشرقية، على أن يجري عرضه قريبًا على وسائل الإعلام، وفق ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.
ومن المنتظر أن يبدأ المهندسون في تنفيذ تجارب على القطار، بهدف اختبار قدراته ووظائفه وتحديد مكامن الخلل.
ووفق سكاي نيوز لم يعرف بعد متى سيصبح القطار جاهزًا للاستخدام.
وقال المهندسون إن القطار يثبت أن الصين باتت قادرة الآن على تطوير وصناعة قطارات بشكل مستقل، دون الحاجة إلى دعم أي دولة أخرى، مشيرين إلى أن هذا يبشر بتطور شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد.
وتابعوا: إن النموذج الأولي استغرق 3 سنوات من العمل، بدأت عام 2016، بقيادة "شركة السكك الحديدية الصينية"، وبمجهود أفضل المهندسين في البلاد، الذين ينتمون لأكثر من 30 شركة وجامعة ومعاهد أبحاث.
، يقطع 600 كم بالساعة.. الصين تتحدى العالم بقطار فائق السرعة ،
المصدر : الخليج 365
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